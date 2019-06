Luego de un TAC Jota Mario no muestra mejoría en su salud

El presentador sigue teniendo a los colombianos en vela con su estado de salud. Luego de TAC Jota Mario no muestra mejoría en su salud.

Lo último que se supo sobre Jota Mario es que continúa en un hospital en Bocagrande, Cartagena. Allí el periodista se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de que ingresara con fuertes síntomas neuronales.

Luego de TAC Jota Mario no muestra mejoría en su salud:

No obstante, El Universal conoció que el miércoles se le realizó una Tomografía Axial Computarizada (TAC). Esta prueba permite conocer cómo ha evolucionado su cerebro; luego del coma inducido al que se sometió luego de una isquemia y una hemorragia cerebral.

Sin embargo, según dio a conocer El Universa el presentador no muestra mejoría y su pronóstico sigue siendo reservado.

Recordemos que el hombre que ha trabajado por más de tres décadas en la televisión ingresó a la UCI tras manifestar un dolor de cabeza intenso, fuerte mareo y la percepción de no sentir un brazo.

Luego de ser intervenido los médicos establecieron que el diagnóstico era una isquemia cerebral, que posteriormente se convirtió en una hemorragia. A causa de ello la presión dentro de su cráneo aumentó por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la conmoción de lo sucedido, y la poca información que se ha suministrado los rumores del estado de salud del presentador continúan. No obstante, la ex esposa del periodista, Marcela Abello, desmintió que el papá de sus hijos había sufrido muerte cerebral y pidió que no se continuara especulando sobre su salud.

"Nuestra familia les agradece todos los mensajes de apoyo; nos emociona mucho saber la forma como la vida de Jota ha tocado la de todos ustedes. Les agradezco sus oraciones y les pido que sigan orando", escribió Abello en redes.

