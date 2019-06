La modelo reapareció tras polémica con Michael Ortega, pero no causo la sensación esperada. Ola de críticas a Angélica Jaramillo por su "desproporcionada boca".

Angélica cautivó en redes sociales, pero no solamente por el extremo cambio de cabello al que se sometió. Luego de sus recientes publicaciones, donde pasó de lucir su cabello con un tono rubio a uno castaño, lo que que más llamó la atención fueron sus labios.

La boca de la actriz se convirtió en centro de polémica, ya que para muchos se ve exagerada. Incluso algunos le pidieron que dejara de usar los productos que usa para que estos aumenten de tamaño.

La ex protagonista de Nuestra Tele no se ha pronunciado sobre los comentarios.

Cabe recordar que hace poco circulo un video que la involucró en un escándalo. En el se ve a a modelo reclamándole a Michael Ortega por un dinero que le presto a un tercero, pero que él se hizo responsable.

"Me da mucha rabia que personas como él, que se supone que hace parte de la familia, pero pues obviamente ya no hace parte de mi familia, me haya engañado y no me quiera pagar el dinero que me debe", exclamó en una parte de la publicación.