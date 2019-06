El caso de intolerancia ha sido tema de polémica en la capital colombiana. Mujer golpea a la profesora de su hija por ponerle una mala nota.

Una madre enfurecida agredió a la profesora de su hija por los malos resultados que tuvo. En respuesta los compañeros de la docente se reunieron para reclamar por sus derechos y hacer pública su denuncia.

La mujer agredida reveló a City Noticias que el pasado 31 de mayo su agresora interrumpió su clase. Luego de confirmar que se encuentra con la docente correcta empieza a insultarla hasta que le pega un puño en la cara.

"Yo me quedé como en un shock, porque yo no le respondí para nada, ni con groserías", relató la profesora.

En medio de la pelea los estudiantes que se encontraban en el aula de clase gritaban asustados hasta que una tercera persona intervino.

De acuerdo con la profesora, la causa que motivo a la mujer a golpeara fue la calificación que su hija había obtenido. Al parecer el 3.8 que la hija de la agresora recibió no fue suficiente y por ello fue a reclamar.

Liliana Badillo, la coordinadora de la institución, afirmó esta no ha sido la primera vez que ocurren este tipo de actos dentro de la institución educativa. En lo que va del año han sido seis los casos que se han registrado, solamente en ese colegio.

En respuesta la Secretaría de Educación reveló, por medio de redes sociales, que se hará un traslado de la docente.

No obstante, dicha respuesta no es suficiente para la coordinadora del colegio ya que si bien las autoridades rechazan este tipo de comportamientos, no hacen nada para brindarle seguridad a los profesores.

"Exigimos respeto por la integridad", exclamaron los docentes que se encontraban durante a transmisión.

La polémica continuo en redes ya que algunos usuarios afirmaron que tampoco hay respeto por parte de los profesores a los alumnos. Incluso se encuentran casos en el que hay injusticia en la calificación sin explicación alguna.

Por ahora no se conoce el pronunciamiento de la agresora en el caso que ha consternado a la ciudadania.

