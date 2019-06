Así lucía Yina Calderón en el quirófano antes de cambiarse su cuerpo para siempre:

View this post on Instagram

Ya entienden porque tantas cirugías 🧐 mis papás me hicieron de afán 😡 ni con las orejas colaboraron 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 benditos sean los cirujanos jajajaja @juniorflorezp parte- 2 ( un trabajo complejo jajaj @dr_urazanoficial ) ( saben que mamo gallo hay que reírnos de nosotros mismos )