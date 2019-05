Carolina Soto celebró su cumpleaños por todo lo alto este fin de semana. No obstante, para sus seguidores el hecho de que no se presentara su compañera de set generó fuertes comentarios. Por esta razón Carolina Cruz no asistió a la fiesta de Carolina Soto.

Las dos presentadoras han compartido en el set de 'Día a Día' desde el año pasado. Su amistad al parecer se había cultivado de la mejor manera; así lo demuestran por medio de sus redes sociales, disfrutando de almuerzos e incluso hasta viajes.

No obstante, la ausencia de Carolina Cruz en el cumpleaños de la caleña fue sorpresivo. Aunque la fecha no le fue indiferente a la esposa de Lincoln Palomeque pues publicó en sus historias un divertido mensaje a su compañera; el hecho de que no se presentara al festejo generó comentarios.

"Hizo falta Carolina Cruz", "¿Qué paso con Carolina Cruz?", "¿Invitaste a Carolina Cruz?", escribieron algunos usuarios de la red social en la publicación donde la cumpleañera reveló la lista de invitados.

A pesar de que Carolina Cruz por su parte no se pronunció; se conoció que la presentadora estaría de viaje con una las marcas que representa el día de la celebración. Y, es que para nadie es un secreto que los compromisos laborales que tiene la modelo son bastantes.

Y pese a todos sus compromisos comparte tiempo junto a su familia, especialmente con su hijo; con quien disfrutó algunos momentos al finalizar el fin de semana, para celebrar el día de la madre.

