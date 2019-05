Mujer se lanzó de bus en movimiento para evitar ser abusada por el conductor en Bogotá

El conductor de un colectivo y su ayudante, intentaron abusar sexualmente de una mujer mientras el carro estaba en movimiento. El testimonio fue relatado por la mujer, en televisión nacional. Mujer se lanzó de bus en movimiento para evitar ser abusada por el conductor

Según contó la joven a Noticias Caracol, los sucesos ocurrieron en un bus que tomó en Soacha rumbo a Bogotá; al mediodía el pasado domingo.

Luego de que la mujer se quedara sola en el vehículo se dio cuenta que desde la cabina del conductor había mucho movimiento. De hecho, los dos hombre que se encontraban en el interior no paraban de observarla.

"Ellos me estaba mirando mucho por el retrovisor, se hablaban entre ellos y no me quitaban la mirada de encima, incluso corrían la cortina para poderme mirar", afirmó la mujer.

Inquietada, por la soledad y la intimidación a la que estaba siendo sometida, la mujer pidió que la dejaran bajar del colectivo. Sin embargo, el conductor se negó a abrir las puertas del bus y aceleró.

"Le pedí que me deje bajar y el me respondió que no porque está oscuro y es peligroso. Cerro la puerta y apagó la luces, y me quedé encerrada", dijo.