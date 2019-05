El emotivo mensaje de Shannon de Lima a la mamá de James por el día de la madre

View this post on Instagram

Feliz días a todas las mamitas del mundo ❤️ son hermosas! Ser mamá es la bendición más grande 😍 a disfrutar mucho en este día y que Dios las bendiga🙏🏼 Gracias mami por tu amor y por soportarme todos estos años 🥴😂❤️😍 te amo! A ti hijo gracias por ser lo más grande en mi vida, y hacerme una mamá orgullosa ❤️