Así reaccionó la mamá de Maluma luego que Madonna le lamiera el pie

El video de la canción 'Medellín' sigue generando comentarios por parte de los internautas. Durante los siete minutos que dura el clip aparecen numerosas escenas sensuales, como es de esperar con 'La reina del pop'; pero hubo en especial algo que se robó la atención. Así reaccionó la mamá de Maluma luego de que Madonna le lamiera el pie.

Mientras Madonna y Maluma están sentados en una cama, bebiendo champán ella le lame el pie derecho al colombiano. La inesperada escena generó cientos de comentarios e incluso fue motivo de pregunta al artista durante la alfombra roja de los Billboard Music Awards.

En la entrevista el paisa confesó que fue 'La reina del pop' quien propuso la polémica acción.

"Yo estaba ahí haciendo la escena y ella me preguntó si me molestaría que hiciera eso y yo simplemente le dije que no. Tú eres Madonna, realmente no me importa que lo hagas. Vamos a hacerlo", dijo.