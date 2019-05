Críticas a foto de Amparo Grisales en reciente portada de revista

View this post on Instagram

¡A la hermosísima @agrisales333 nadie la destrona! Una mujer muy talentosa, con unas curvas envidiables, auténtica y arrolladora; ella es la protagonista de la portada del mes de #mayo. La actriz nos confesó su secreto para ser año tras año la dueña del raiting, recordó junto a nosotros los pasos que la llevaron a ser la reina de la televisión. Plena y feliz, así se siente hoy en día Amparo, también nos dijo estar dichosa porque para el próximo año prepara dos películas y desde ya escribe su tercer libro. Y por supuesto, también habló de sus amores, de sus proyectos personales, de su estilo de vida, y de cómo logra lucir siempre bella, radiante y con una figura única. Además podrás disfrutar de una sensual sesión de fotos donde dejará a más de uno sin respiración. Para nuestro especial de madres tenemos a las mamás más famosas y podrás descubrir qué celebridades le sacaron más de una cana a la dueña de la casa; y toma nota, pues te damos algunas ideas para sorprenderlas en su día. Tenemos también todos los detalles de la boda del año: estuvimos presentes en el matrimonio del cantante @dimpiso21 y la hermosa actriz @daniellearciniegas y les mostramos los mejores momentos de esta mágica boda. En esta nueva edición de la #revista15Minutos encuentra en exclusiva los romances, compromisos, experiencias, y lecciones de tus celebridades favoritas, porque los famosos también son de carne y hueso. Fotos de portada: @delvecchio21\ Asistente de fotografía: Jack Varón\ Produccion: Amparo Grisales @agrisales333 \ Peinado y maquillaje: Paula Martínez @7andrealopez \ Locación: @hotelboutiqueaguaazul