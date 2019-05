El cantante compartió por medio de su Instagram un video divertido haciendo referencia a su tema 'Cupido Falló'. Pero, los usuarios de la red social compararon su video con su actual chisme con Luisa Fernanda W. Pipe Bueno es burla en redes, producto de su propio invento

'Pipe' Bueno ha dado de qué hablar recientemente, por rumores de una relación que tendría con Luisa. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado, cada vez salen más fotos de la pareja.

Sin embargo, el cantante al parecer quería aprovechar la atención que esta puesta sobre él para compartir un video divertido. Allí, 'Pipe' junto a algunos de sus amigos le hicieron una parodia al nombre de su última canción.

Pero, lo que generó risas no fue la actuación del cantante, sino la relación que hicieron con su supuesto romance. Por medio de los comentarios internautas hicieron alusión que su actual relación fue exactamente un error de Cupido.

"Muy bueno Pipe Bueno, pero para la próxima tiene que tener en cuenta su propia canción para no terminar con la novia de alguien más", " No se dañe la fama andando con la oportunista de Luisa Fernanda usted es más pinta para tener ese Cupido que no le sirve", "Parece que al igual que en el video terminó con la menos indicada jaja", son algunos de los comentarios.