La presentadora por medio de sus redes sociales alarmó a sus seguidores con una de sus recientes publicaciones. Al parecer, la imagen de la presentadora está siendo usada para estafar a usuarios de la red social. Jessica Cediel denuncia que están estafando a su nombre.

Jessica ha construido una sólida carrera en la televisión. La modelo no solo ha cautivado a los televidentes por su belleza y talento, también su carisma.

Sin embargo, tener una imagen tan reconocida también tiene sus desventajas. Por medio de una publicación en Instagram, Jessica reveló que están estafando en su nombre.

Al parecer, personas inescrupulosas se están haciendo pasar por la colombiana pidiendo fotos en vestido de baño y trajes menores. Esto para armar el contenido de una revista que ella supuestamente esta llevando a cabo, pero todo esto es mentira.

"Hola familia, paso a dejarles una noticia muy desagradable, peligrosa, delicada e incomoda. Hay personas que se están haciendo pasar por mí. Pero, yo no tengo ninguna agencia de modelos, ni estoy haciendo una portada de revista, ni estoy pidiendo fotos en bikini(….)

Por favor, no se dejen engañar porque no soy yo quien está detrás de esta estafa. Estas son mis únicas cuentas y están verificadas, no se dejen engañar", dijo la presentadora.