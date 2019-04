'Don Jediondo' celebró el matrimonio de su hijo por todo lo alto:

View this post on Instagram

Comparto con uds queridos amigos y seguidores este día tan especial, la boda de mi hijo @pedrogonzalezd y @ljuli.sierra mil bendiciones. Dios será siempre el centro de esta familia. Mil felicitaciones hijo, que sean muchos años de felicidad, alegría y amor en Cristo. @ricardo_gonzalez1550 gracias pastor @andrewcorson @juan_munoz_