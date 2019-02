Esposa de Gregorio Pernía habló sobre la situación que el actor está viviendo:

View this post on Instagram

Siempre te voy a apoyar, siempre voy a estar para ti, siempre te voy a proteger, siempre voy a cuidar de tu sueño y siempre, eternamente te voy a amar… en las buenas y en las no tan buenas… @gregoriopernia eres un ser mágico… le doy gracias al universo por tenerte. Gracias por enseñarme cómo es la vida de verdad.