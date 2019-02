Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se han robado el protagonismo en redes sociales con su romanticismo. Y es que luego de 10 años juntos, el actor le propuso matrimonio y lo siguiente que supimos es que le dio el anillo en Cartagena. Carmen Villalobos habló de las preparaciones de la boda.

En diferentes entrevistas la pareja ha hablado sobre su relación y la nueva etapa que van a vivir. Sin embargo, en esta ocasión en una entrevista con Lo Sé Todo confesó algunos detalles del matrimonio.

En estos momento la agenda de ambos es muy ocupada, y no le han sacado el tiempo para los detalles. Pero según la perspectiva de la actriz va a ser algo muy simple, diferente a lo que muchos se imaginan.

Al parecer los dos siempre han querido tener algo muy familiar, con algunos amigos muy cercanos. No obstante, la decisión no está tomada y todavía no es una prioridad para ellos.

Carmen Villalobos habló de las preparaciones de la boda. Para ver el video dar clic aquí.

"Hemos sacado tiempo para todo, menos para la boda. Cuando nos quede un mes para grabaciones miraremos, nos sentaremos y haremos la cosa. Se que va a ser algo sencillo, de eso estoy súper segura. Va a ser todo lo opuesto a lo que el público está esperando", confesó.

Recordemos que…

Hace poco se creció un rumor que afirmaba que la pareja se habría casado en secreto. Sin embargo en plena entrevista con Lo sé todo, la pareja decidió hablar.

"Muy mal informante. Nosotros no hemos hecho nada a escondidas, siempre todo el mundo se entera de lo que hacemos nosotros así que no, para nada", afirmaron entre risas.

Te mostramos en video: