Sara Uribe y Fredy Guarín siguen dando de qué hablar en redes sociales. Así posaron Sara Uribe y Fredy Guarín junto a su hijo por primera vez.

Luego de que nació su hijo en común, Jacobo Guarín, se reveló una foto en donde la familia posó al frente de la cámara. La hermana del jugador, Wendy Guarín fue quién hizo la publicación por medio de su Instagram.

La reciente imagen se tomo en un restaurante en Miami, mientras se celebraba el cumpleaños de la mamá de Fredy, Silvia.

Aunque siguen ocultando la cara del bebé con stikers, en las publicaciones donde se encuentra de frente a la cámara, podemos ver que no posó solo con sus papás.

Al parecer la familia Guarín se encontraba casi completa para celebrar el cumpleaños de la mamá del futbolista. Sin embargo, ellos tampoco se salvaron de que en su foto se pudiera ver claramente la cara del pequeño.

Aunque las publicaciones las hizo la hermana de Fredy, Wendy Guarín quien las compartió en sus historias de Instagram, algunos fans de las pareja las compartieron en sus redes sociales.

Actualmente Wendy se ha convertido en una parte activa de la red social, para responder las criticas que se levantan en contra de su sobrino y la pareja de famosos.

Hace poco una usuaria de la red social criticó que la familia Guarín hubiera olvidado a los otros hijos de Fredy, los que tuvo con su ex Andreina Fiallo.

"¿Gorda, usted cree eso posible? Bueno, si usted cree eso posible no es una persona con buen corazón. En fin, para tu desdicha o tu alegría no nos hemos olvidado de mis sobrinos, solo es que ahora no podemos estar con ellos, pero tranquila, pronto sí… y subiré fotos para que te sientas tranquila, no quiero que sufras más por eso", escribió la hermana del jugador.

Además, a esto se le sumó otros comentarios que hicieron la invitación a no juzgar sin conocer lo que realmente está pasando. De hecho, una persona aseguró que la razón por la que Fredy y sus allegados no han estados con los hijos de Andreina es porque no le dan permiso de verlos.

