Mónica Rodríguez es una de las presentadoras más antiguas, con nueve años al aire en el mañanero. Sin embargo, hoy se despidió de 'Día a Día'. Algunas razones de peso que estarían tras la salida de Mónica Rodríguez.

Aunque no se conocen los motivos del retiro de la presentadora estas son varios de las polémicas que protagonizó.

1. Trinos contra Uribe.

La presentadora siempre se ha caracterizado por hablar a sus seguidores de frente. Es por eso que durante la campaña en redes para la renuncia del senador Alvaro Uribe, se unió sin tapujos.

La situación no fue aceptada por el líder del Centro Democrático es por eso que publicó varios mensajes en los que la trata de "calumniadora".

"La presentadora de Caracol no tiene más argumentos que la calumnia y la ofensa", dijo.

Este es el periodismo imparcial de la presentadora de Caracol! pic.twitter.com/Y8rbABDvfG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 22, 2018

2. Sus polémicos comentarios.

Sus comentarios en diferentes ocasiones ha generado polémica entre la audiencia. De hecho, en diferentes ocasiones la han amenazado por reportarla con el defensor del Televidente. Una de las recientes fue un comentario hacia Amparo Grisales.

"La verdad me parecieron muy terribles los comentarios que Mónica hizo el día 15 de noviembre sobre Amparo burlándose de su look y sobre todo tratando de ridiculizarla con que parecía una tatacoa o un papagayo. Mal hecho, pues ya que si están promocionando un programa como Yo me llamo, no se debería ridiculizar a un colega del mismo canal. Este tipo de comentarios sólo denotan la poca ética de un PROFESIONAL y sobre todo la mala educación de ella ridiculizando a una de sus colegas. De manera que no comprendo como sí se toma foto con Pipe".

Y otra simplemente por algunos chistes que la presentadora hace durante el programa:

"Mónica es de las personas que se burla de todo el mundo y no tiene él mas mínimo respeto con quienes los vemos, mucho menos burlarse o hablar mal de sus propios colegas. En mi concepto, Mónica con todo respeto ya cumplió su ciclo en Caracol".

3. La edad de la presentadora.

En su Instagram, en más de una ocasión, le ha respondido a algunos usuarios de las redes de una manera muy irónica. Esto se debe a que en diferentes momentos han comentado que deben cambiarla por una presentadora más joven.

