Elizabeth Loaiza por fin le dará fin a los rumores que se levantaron durante sus últimas vacaciones. ¿Infidelidad? Elizabeth Loaiza confesó su última desilusión amorosa.

La presentadora el año pasado reveló la identidad del hombre que le había robado el pensamiento. Sin embargo, todo terminó y no fue por la ocupada agenda de la modelo.

Si bien para muchos era cuestionable su relación, por su profesión como modelo de lencería y demás trabajos, demostró que cuando se quiere se puede. Sin embargo, según algunos videos del programa Lo Sé Todo revelarían que la relación llegó a su fin.

Diferente a lo que muchos podrían pensar, fue el hombre quien generó el motivo para el rompimiento del noviazgo. La presentadora Violetta inicio dando la primicia:

Posted by Lo Sé Todo Colombia on Monday, January 28, 2019

Además, las declaraciones dieron mucho que pensar, pues aparece a la expresentadora caleña diciendo: "A todas nos pasa, a todas nos la hacen, a todas nos mienten".

Esta sería el motivo por el cual durante las celebraciones de fin de año y su cumpleaños el hombre no apareció. Aunque no se conoce en definitiva lo ocurrido, las especulaciones de una infidelidad rondan.

La modelo mostró la identidad del hombre que en ese momento tenía su corazón, luego de publicar unas fotos en sus vacaciones en Bahamas. El joven generó algunos comentarios en redes, al no tener la estereotípica apariencia de galán. Mientras otros incluso rayan en el clasismo.

Joven, con dinero, flaco, viernesito en las Bahamas con Elizabeth Loaiza, en piscina. Hermano, es que no hemos hecho es ni mierda con nuestras vidas. No, no, no, no qué depresión tan inmunda siento.

UDS TAMBIÉN SIENTANLA, MEDIOCRES DEL SISTEMA😡 pic.twitter.com/rZ3czW1KgV

— Andy (@CristoAtado) April 6, 2018