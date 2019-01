Marbelle volvió a generar comentarios por una de sus últimas publicaciones. Marbelle reveló cuál será su próxima cirugía.

En su Instagram decidió responder algunas de las preguntas. Entre ellas un usuario le preguntó si se había reducido los senos, pues anteriormente le preguntaron por su peso.

Si bien su cambio de imagen ha dado mucho de qué hablar. Sus hábitos alimenticios le han ayudado a obtener unas curvas envidiables, el quirófano también.

Y hace poco durante una entrevista con la revista Vea, le preguntaron si era verdad que entre las cirugías a las que se ha sometido están las de nariz, labios, mentón, pómulos, senos y cola.

Al respecto, confirmó que sí ha pasado por el quirófano para hacerse una reducción de senos. "De hecho, me voy a hacer otra, pero más por una corrección de cicatriz, y quedaré en la misma talla", aseguró. Además, confesó que tuvo biopolímero en el labio superior, pero que ya se lo extrajeron hace como 10 años.

Sin embargo, las demás operaciones mencionadas sí las negó. Especialmente las del rostro, ya que Marbelle afirmó a la revista que le da miedo hacerse retoques en la cara, por las cicatrices que podrían generarse y el temor a quedar como un muñeco.

"Esta ha sido mi nariz toda la vida. Es algo que me da mucho miedo tocar porque pienso que pocas veces queda bien (…) Mi mentón es natural, siempre han dicho que es operado, porque se me parte cuando me río, pero si ven mis fotos de niña, así era (…) Mis pómulos, tampoco, lo que pasa es que cuando era más cachetona no se me veían así. Dicen que me los inyecté, pero como he bajado de peso, ahora se me notan más", dijo.