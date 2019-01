Yulia Kuzmina, de 20 años, se ha convertido en tendencia en estos últimos días. Mujer hace topless ante gerente de un banco para conseguir un préstamo.

Según algunos informes la mujer llegó al banco para obtener un préstamo.

La intención de la mujer era obtener el dinero para su carro a como diera lugar.

En el video se puede observar cuando la mujer se sienta con el gerente del banco, quien esta sacudiendo la cabeza de manera negativa.

Luego ella se pone de pie, se quita el suéter y revela un vestido que abraza a las figuras.

Mientras el trabajador continúa sacudiendo la cabeza, Kuzmina se quita el sostén para intentar convencerlo de que cambie de opinión.

Con la trabajadora aparentemente sin impresionarse, la mujer luego se quita el sostén para revelar sus pechos.

Pero incluso eso no puede convencer al empleado, que camina tranquilamente hacia Kuzmina y le da un abrigo mientras él la muestra.

La propia Kuzmina confirmó el incidente y dijo a los periodistas:

"Estoy en una situación difícil. Los que me juzgan no saben lo que harían en mis zapatos. A ella no le fue concedido el préstamo".