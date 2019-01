 Marbelle celebró por todo lo alto sus 39 años:

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños a la personas más verdadera que existe, que Dios te bendiga y te regale muchos pero muchos más años para que nos sigas alegrando los días. Sigue siempre ahí, luchando por lo que quieres, consiguiendo cada propuesta trazada, haciéndonos muy feliz. Que hoy sea un día para celebrar, para estar feliz, para no dejar de sonreír; que te consientan como se debe y los cumplas muy muy feliz. Te amo. Te amamos. ¡Feliz cumpleaños! 🥳💛🎊 @marbelle30