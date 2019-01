Esta foto de Shannon de Lima no pasó inadvertida para la mamá de James

View this post on Instagram

Gracias @annchery_official por permitirme ser parte de su familia… a todo el equipo 🤩 Definitivamente si son los mejores! Gracias por quererme tanto como yo a ustedes! Y a todos los que nos acompañaron ayer en la feria @intermoda 😍 Chaito México ❤️ (foto pidiendo a Dios no caerme 🙏🏼🥴😂)