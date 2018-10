Daneidy Barrera, la popular Epa Colombia, nunca deja de generar polémica. Desde el video con el que alcanzó la fama hasta el día de hoy los comentarios en las redes sociales no han parado. Por este motivo dicen que 'Epa Colombia' niega a su novia.

Actualmente 'Epa' se desenvuelve como empresaria, Dj, y hace publicidad en redes pues sus videos continúan. Pero esta vez un detalle puso a pensar a más de uno. Aunque para nadie es un secreto que mantiene una relación con Diana Celis, la mayoría de los video en los que hace alusión a la pareja usa amigos hombres.

El detalle que algunos dejaron expuesto en los comentarios, de su reciente publicación, dio pie a un debate que continúa. Pues en el video hace la comparación del rol de las mujeres cuando están enamoradas y cuando no lo están.

Por este motivo dicen que 'Epa Colombia' niega a su novia:

"Luego no es lesbiana, igual si hay travestis activas", "cuando se pierde el amor no dan ganas ni de responder el WhatsApp. Pero, ¿ella no es lesbiana?", "No entiendo porque sigue usando hombres en sus videos de parejas cuando ella tiene novia", "¿Será que le da pena salir con su novia a representar esto? Para mi parece que la esta negando", "Me parece que a la vieja se le quemó la neurona, ¿por qué no sale con la novia?", " Y Diana Celis celosa en el detrás de cámaras", escribieron algunos de los usuarios de la red social.