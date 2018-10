Foto de Daniela Ospina en la adolescencia se hace viral:

View this post on Instagram

Y como hoy es jueves de #tbt❤ les dejo estas fotos de Dani cuando jugaba Voley 😍 @daniela_ospina5 #DanielaOspina #DaniManiatica #JamesRodriguez #SaloméRodriguez #Colombia – 🌌Cuentas Aliadas🌌 @ospina1fc @james_daniela11