El programa mañanero del segundo canal más visto de la televisión colombiana logró sobrevivir su primer mes. Un logro que no solo aplaudieron en el set, sino que algunos de sus televidentes no dudaron en aportar algunos de sus consejos como regalo. Esta vez hubo una celebración, pero más extrovertida. El peculiar regalo de cumpleaños que recibió Yaneth Walman en 'El Desayuno'.

Con motivo del cumpleaños de su conductora principal Yaneth Waldman el programa tiró la casa por la ventana. Para los 57 años de la presentadora no podían faltar los mariachis, algunas rosas y por supuesto un soneto de parte de Jaime Andrés López López.

Algunos de sus momentos quedaron registrados en las redes sociales del programa. Pero uno de los que más llamó la atención fue con las palabras de Jaime.

"Soneto a Yaneth Waldman. Hoy cumple años Yaneth con su risa sin igual. Su alegría es contagiosa con ella núnca esta mal. Más de 30 años en la tele, la convierten en gran señora. Actuando y presentando su energía no tiene demora. (No me dejen terminar) Que sean muchos más a tu lado, que no nos perdamos de ruta para que en diciembre nos diga: Yo a ustedes los amo h**."