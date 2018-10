En el programa de La Red la semifinalistas del programa La Voz Kids en 2015, Keyla Rivera, denunció el grave caso de bullying que sufrió en el colegio, y que las autoridades pasaron por alto. Así fue el grave caso de bullying que sufrió exparticipante de 'La voz kids'

Al parecer la menor había tenido algunas diferencias con sus compañeras de colegio, al parecer por su fama. Pero todo se agravó luego de que un día cuando Keyla salió al descanso sus compañeras la agredieron físicamente.

Primero le tomaron las manos y luego la halaron del cabello, mientras otras le pegaban en la cara, sin embargo, lo que culminó la pelea fue cuando una de las niñas se acercó con un lápiz le agredió el oído lo que hizo que la sangre fluyera por su cara.

Finalmente las autoridades llegaron para separar a las menores implicadas. La víctima fue abandonada en uno de los salones de la institución y la agresora se encontraba con los directivas en la dirección el colegio.

Según la rectora se llamó a los padres de las menores, pero no hubo sanción para ninguna de las partes, por lo que finalmente la mamá de Keyla decidió retirarla de la institución.

Hace un año la menor decidió hacer públicas las amenazas que ha recibido en sus redes sociales para alertar a las autoridades, ya que tanto ella como sus familiares viven en constante zozobra, según dijo al portal Ecos del Combeima.

"Te vamos a meter tres disparos en el corazón, te vamos a echar algo en la cara y también te daremos puñaladas porque te queremos ver muerta (…) Ya no eres una niña, cómo has crecido. Me caes mal y te quiero ver muerta", son algunos de los mensajes que le han escrito en su cuenta de Instagram.