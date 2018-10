En su primera semana al aire la nueva producción de Caracol Loquito Por Ti se posicionó como uno de los mejores programas a nivel nacional. Sin duda la historia y el elenco han conectado a miles de personas, pero no ha sido solamente a través de la televisión, sino también de las redes sociales. Actriz de 'Loquito Por Ti' encendió las redes sociales con camisa mojada.

Esta vez la actriz que interpreta a Rosario, la integrante de 'Los Latinos', hizo suspirar a más de uno con una de sus recientes publicaciones en Instagram. Aunque vemos a Carla Giraldo con un personaje reservado en la novela, sobre todo porque lleva a sus hijo de brazos a todos los ensayos en la casa de Camilo Arango, esta vez se dejó ver con una pequeña camisa blanca, bajo la regadera -mirando de una manera muy sensual a la cámara-.

En la descripción de la imagen que compartió, y encendió las redes sociales, invitó a sus seguidores a seguir la producción que evoca la época decembrina. Pero, sin duda, según sus seguidores la imagen no podía ser más alejada a su personaje.

Además, mientras algunos la halagan por su talento, otros no dudaron en criticar el hecho de que mostrará sus senos para hacer que la gente hablara de ella.

"A mi esta mujer me parece una preciosura hermosa desde siempre", "No es un seno es una mujer, no le veo ningún morbo para los comentario, eres bella", "Ella desde que era niña no tenía nada para mostrar, triste se den cuenta que existía hasta que ella mostró un seno, igual son de ella, es su decisión mostrarlas o no, no veo para que pelear", "Es una excelente actriz y una muy buena modelo", "Amo su papel en la novela, pero se ve un poco más atrevida acá", son los comentarios de algunos de usuarios de la red social.