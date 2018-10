Carolina Soto es una de las presentadoras que han conquistado no solo a los televidentes sino, también, a los usuarios de las redes sociales -especialmente de Instagram-. Aunque en las últimas publicaciones se ha centrado en mostrar su vida como mamá y con algunas marcas que ha estado apoyando, en sus recientes historias sorprendió a más de uno.Esto es lo que hace Carolina Soto con todos los regalos que le dan a sus hijos.

Por medio unos cuantos videos la presentadora relató que en una salida de su apartamento para comprarle unas cosas a los niños se encontró con una familia indígena en la calle. El niño de la familia solamente tenía una roca para jugar, mientras sus papás intentaban conseguir algo de dinero.

"No paré de llorar, somos tan afortunados de tener tantas cosas en mi casa, le agradezco a todas las personas que me mandan siempre juguetes para Valentino. Seguiré donando las cosas que el niño no siga usando. Somos tan afortunados que la verdad a veces se nos olvida", añadió.