Desde que comenzaron los rumores de la relación de James Rodríguez con Shannon de Lima las redes sociales se han revolucionado. Aunque por ahora ninguno de los involucrados han hablado de su relación con los medios, la interacción de la modelo con la familia del futbolista ha dado espacio a especulaciones. La prueba que muestra que hermana de James y Shannon de Lima ya son amigas.

Esta vez en una de las recientes fotos Juana Valentina -hermana de James- con un comentario alarmó a sus seguidores. Respondiendo a lo que la descripción que acompaña su última instantánea Shannon quedó expuesta y además la paisa le respondió muy cariñosamente.

La prueba que muestra que hermana de James y Shannon de Lima ya son amigas:

Las reacciones al comentario de la peruana no se hicieron esperar y muchos comentaron que esa relación ya era de "Cuñadas".

Este intercambio de palabras entre las dos mujeres dieron pie para continuar aumentando el rumor de que la exesposa de Marc Anthony es muy cercana a la familia del futbolista.

En unos recientes videos, compartidos en las historias de Instagram, de Juana Valentina hizo una reflexión que dejó pensando a sus seguidores, ya que parece que defendiera a Shannon de Lima de los crueles comentarios que han hecho por su supuesta relación con James.

"Yo no entiendo qué esta pasando, uno no puede hablar de lo que no sabe y veo a muchas personas hablando de incoherencias. Sinceramente no entiendo, a mi me enseñaron que uno no tiene autoridad moral para hablar de lo que nos sabe", dijo.