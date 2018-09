Melissa Martínez aclaró los rumores y reveló que viene para su vida

Luego de 12 años en la televisión colombiana Melissa Martinez se despidió de sus televidentes y sus compañeros entre lágrimas. Su despedida conmocionó tanto a sus seguidores como a sus compañeros y aunque su salida fue cordial muchos no tardaron en especular dónde sería su próximo lugar de trabajo.

Según algunos canales de entretenimiento como los de la 'Negra candela' afirmaron que la renuncia se debió gracias a que Fox Sport le había hecho una oferta que el canal nacional no pudo igualar. Sin embargo, fue cuestión de horas para que la misma periodista aclarara los rumores.

En una de sus historias de Instagram dijo:

"Ustedes andan súper curiosos, qué para donde voy, que ya firme, que ya hice, que me voy a ganar millones. No sé, todavía no sé para donde voy. Esta semana me la estoy tomando para despedirme de mucha gente y ya lo pensaré. Por ahora este es momento de decirles gracias por esos mensajes divinos que me han enviado".