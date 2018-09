Luego de que Piter Abeiro fuera el primer ganador de la edición MasteChef Celebrity mencionó en sus redes sociales su intención de compartir algunas recetas con su seguidores. Desde ese momento no volvimos a saber nada más hasta hace unos cuantos días. El proyecto de Piter Albeiro luego de ganar MasterChef Celebrity.

El nuevo proyecto del empresario es realizar una temporada -no sabemos si solo para redes sociales- de 13 capítulos. Cada episodio contará con una receta, invitados -algunos seguidores- para degustar y sin duda mucha diversión.

Por ahora el humorista reveló que el primer capítulo lo podremos ver desde el 7 de octubre y tendrá la presencia de 'Tatan' Mejía. Además, compartió la imagen que usará para esta faceta de cocina.

Las respuestas en redes sociales no tardaron. Muchos al ver su participación en el reality de cocina y su evolución no dudaron en mostrar las altas expectativas que le tienen a este proyecto.

"Qué bueno que comparta lo que aprendió", "Deje la rabia y cocine con humor!! Debe ser el slogan", "pues ame este reto culinario y 'como yo no se mucho y usted tampoco, aprendamos juntos"", "No me lo pierdo quiero aprender de ti", "Que lindo de tu parte querer enseñarnos tus secretos, estaré pendiente", fueron algunos de sus comentarios.