Laura Acuña confesó porque mostró fotos del bautizo de Nicolás y no de Helena:

Me llegaron las fotos y el video del bautizo de #Nicolàs🚀 y quiero compartirles algo: Muchas me preguntaron cuando subí las fotos de él, que por qué de Helena no había nada y se los voy a decir . En ese momento decía : “para qué fotos si está muy chiquita”, para qué video si ni se da cuenta”, “para qué invito a la misa si no voy a hacer nada”… claro, en ese momento no tenía tan claro que ellos CRECEN y más rápido de lo que uno como mamá quisiera y me di cuenta ahora, un año y medio después de que ya no puedo devolver el tiempo y tomarle las fotos de ese momento que no se repite, fue único así como muchos que seguramente voy a vivir. Así que a todas las que están próximas a ser mamás les digo : TÓMENSE TODAS LAS FOTOS, GRABEN TODOS LOS VIDEOS y hagan que todos los momentos especiales queden en algún lado , en un abrir y cerrar de ojos se crecen y ya no hay vuelta atrás. Lección aprendida para mí. Algún día estaré con sus novi@s, espos@s hij@s viendo esto y recordándolos como son ahora , cuando sólo me necesitaban y me querían a mí. Porque al final seré la única que pueda contar detalles así como mi mamá me los cuenta hoy, 36 años después. Besos 💋. . . . Agradecimientos: . Fotos y video: @colorhunt Decoración: @posheventosboutique.