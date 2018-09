¿Indirecta a James? Las palabras de Daniela Ospina por su cumpleaños:

View this post on Instagram

Cada año, cercana a cumplir una nueva vuelta al sol acostumbro dar GRACIAS. Gracias a Dios, al Universo, a mi familia, a mis amigos, a quienes amo. Soy una afortunada de contar con tanto amor a mi alrededor. Agradecer es el mejor de los ejercicios, es recordarle a quienes nos rodean cuán importante es su presencia en nuestras vidas. Hoy quiero hacer un alto en el camino para dar unas gracias especiales. Gracias a ti, mi motor de vida, gracias a ti mi espejo, gracias a ti, mi reto diario, gracias a ti, mi gran amiga, gracias a ti, mi pedacito de cielo. Gracias por impulsarme a alcanzar mis sueños, por robarme sonrisas, por retarme a ser el mejor de los ejemplos. Gracias a ti, mi motivo, mi razón y mi gran esperanza, gracias mi Moneca por ser año tras año, el mejor de mis regalos. Te amo. 📸 @londonqphotos 💄@nacarmakeup