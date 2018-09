Hija de Estefanía Borge habló sobre la incómoda pregunta de quién es su papá:

View this post on Instagram

A mi siempre me han preguntado mucho por mi papá; que quién es, que qué hace, que cómo se llama, etc. Bueno, pues acá se los presento: Ricardo Borge (mejor conocido como Rico). No solo ha sido el mejor abuelo del mundo, sino que me dió su apellido y lo llevo en mi nombre con todo el orgullo del mundo. Él a mi me ha enseñado que en la vida todos debemos llevar en alto a nuestras familias. Me dió sus valores, su terquedad, sus ojeras, su amor y su cariño. Él lo es todo para mi. Te amo Tatiko. Gracias.