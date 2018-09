El segundo nombre que muchos no conocían de Greeicy Rendón

Luego de ganar 'Mira quién baila', Greeicy Rendón sin duda ha alcanzado mucha más audiencia, pero lo que muchos pasaban por alto es el verdadero nombre de la cantante.

Resulta que el nombre de pila de Greeicy es Greeicy Yeliana Rendón Ceballos. Aunque no lo usa gracias a que su nombre artístico es fácil de recordar, para muchos ha sido toda una sorpresa.

En una entrevista con el canal de Univisión ella misma reveló su segundo nombre. Aunque confesó que no es su nombre favorito, tampoco lo niega del todo. Además considera que su nombre artístico la representa tal cual es: simple, sencillo y divertido.

Además, durante la entrevista también reveló una anécdota que dejó a más de uno con la boca abierta. Cuando era niña se comió una cucaracha voladora, por lo que su mamá justifica que nunca se enferma.

Según el relato de la artista, un día de pequeña, una cucaracha voladora se cayó de espalda por lo que tuvo la oportunidad de cogerla y llevársela a la boca. Sin embargo, actualmente cuando ve a una animal de esos no duda en salir corriendo, espantada, ya que no le agradan "ni un poquito".

Hace poco ha estado en boca de muchos. En su regreso de México no se ha separado de su novio, Mike Bahía, quien en su última publicación sorprendió a más de uno. Durante la última publicación del cantante confesó que no va a dejar que su novia vuelva a redes o en entrevistas, este tiempo es para ellos. Pero, lo que llamo la atención fue:

"Olvídense de esta niña. Me la traje a vivir a esta playa. Ella no va a cantar, no va a actuar más, nada. La voy a preñar", confesó y etiqueto a Greeicy.