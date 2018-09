Amparo Grisales es una reconocida actriz y modelo en Colombia. Actualmente se encuentra como jurado en el exitoso programa 'Yo me llamo', dando de qué hablar. La verdadera edad de la presentadora Amparo Grisales.

Sin embargo, en esta ocasión no fueron sus polémicas el centro de atención, sino su edad. Que a lo largo de los años ha sido objeto de chistes, pues no se conoce una carrera tan larga en televisión.

La manizaleña hizo su debut en 1977 y hasta el día de hoy no ha parado. Pero, lo que realmente nos interesa el día de hoy es que según a la fecha de nacimiento, 19 septiembre 1956 -que aparece en internet-, tiene 61 años.

En una entrevista para Blu radio, con el fin de promocionar el programa en el que está participando demostró que así como los años no le pasan tampoco el buen humor la abandona.

"Un beso a todos y muchas gracias. Estoy cumpliendo 121, ¿no?. No me pongan más, no más, les pido", dijo bromeando con el presentador Ernesto Calzadilla.