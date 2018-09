El emotivo homenaje de Variel Sánchez a su hijo fallecido.

View this post on Instagram

Hoy encontramos un pájaro en la sala de la casa, con mucho cuidado lo cogimos para liberarlo y no he podido dejar de pensar en su fragilidad cuando estaba en mis manos y la vez su grandeza cuando lo vi en el aire empoderado de sus alas volar. Todos tenemos algo que nos hace poderosos, que nos hace únicos y nos hace ver la vida llena de oportunidades. Tener la capacidad de disfrutar los momentos más allá de las circunstancias me ha ayudado a ver nuevas oportunidades. La vida nos habla de muchas maneras , hoy este pequeño ser vino entre otras a darme un saludo del ángel que tengo en el cielo. Feliz semana para todos, una nueva semana para generar oportunidad! #familiareal #soymamádeunangel