Luego de conocer la denuncia de Eileen Moreno debido a la agresión de su por las su ex novio, Alejandro García, se están revelando nuevos detalles sobre lo que sucedió ese día en Ciudad de México. Video: Así quedó Eileen Moreno luego de ser golpeada por Alejandro Garcia

En la cuenta de Instagram del programa 'Lo sé todo', se reveló el video que la actriz grabó momentos después de ser brutalmente agredida por el actor. Y aunque la grabación tiene un filtro blanco y negro, se ven los enormes hematomas que le quedaron parte izquierda de su rostro y su nariz totalmente rota, con signos visibles de sangre.

Entre lágrimas, Eileen mostró el cuarto de Gabriel Blanco -mánager de los actores- , y relató que el evidente maltrato físico se debe a que Alejandro la golpeó luego de que ella le pidiera su pasaporte. Además, brindó la información del conjunto en el que se encontraba con el fin de fueran a su rescate.

Video: Así quedó Eileen Moreno luego de ser golpeada por Alejandro Garcia:

Este podría ser la respuesta a las declaraciones que Gabriel Blanco dio esta mañana en la W radio. El mánager intentó desmentir la gravedad de los golpes proferidos contra Eileen.

Durante la entrevista, Blanco afirmó que aunque rechaza la violencia proferida contra la actriz, ella también habría golpeado y agredido verbalmente a García en otras ocasiones. Esto fue fuertemente cuestionado por las periodistas de la W, como Camila Zuluaga, quien le preguntó había un estándar de ser brutalmente golpeado y para él qué significaba.

Además, la confesión del mánager no solo fue reprochada por las periodistas. En redes sociales los espectadores no tardaron en reaccionar.

manager de @AlejandroGar21 "no me meto" "ella no estaba en condiciones de una ambulancia" "yo no estaba presente" "la mujer estaba alterada" "no fue brutalmente golpeada" @eileenmorenoact QUÉ TIENE QUE PASAR machitos dejen de taparse con la misma cobija

