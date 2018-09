El caso de Eileen Moreno ha trascendido gracias a las redes sociales. Allí muchos han mostrado su apoyo hacia ella y desaprobación, al mismo tiempo, por lo que le pasó. Una de las famosas que no tardó en reaccionar a esto fue Maleja Restrepo. El emotivo mensaje de Maleja Restrepo a Eileen Moreno.

En sus historias de Instagram, ella reveló que conoce a la actriz aproximadamente hace ocho años . Y, al contrario de unirse a los sentimientos negativos que genera su caso, ella se encuentra muy feliz de conocer alguien tan valiente.

Por esta razón, le dedicó unas palabras a su colega y a las mujeres.

"Eileen eres una valiente, que se haga justicia. Espero que muchas mujeres se inspiren en ella para denunciar. Chicas hay que denunciar el maltrato, no podemos pensar que es normal o que 'me lo merecía'. Denuncien, es la única forma de saber quienes son los maltratadores y que estos canallas paguen cárcel, y otras mujeres no se metan con ellos".