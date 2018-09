Eileen Moreno no fue la única víctima de las agresiones por parte de Alejandro García

View this post on Instagram

Porque ningun CRETINO puede ir por el mundo creyendo que todo se soluciona con los PUÑOS. Sea o no actriz, mujer, hombre, NADIE merece ser victima de la VIOLENCIA y menos aun de la INDIFERENCIA AJENA. Lamento profundamente que tu TAMBIEN hayas pasado por eso… 😣 Te admiro mucho. Por eso ESTOY CONTIGO EILEEN ❤. Link en BIO para oir la entrevista en la W A partir del minuto 11:30 #Repost @eileenmorenoact (@get_repost) ・・・ Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte. SiTocanAUnaTocanATodas #YoSiDenuncio #TodasXJusticia #EileenMorenoEnLaW