Confundido con agresor de Eileen Moreno, actor llamado Alejandro García recibe amenazas de muerte :

Sigue la indignación en Colombia luego de conocer el caso de la agresión hacia la actriz Eileen Moreno. Las redes sociales son una de las herramientas que le han dado voz a los espectadores, pero no han sido tampoco usadas de la mejor manera.

Al parecer, el nombre "Alejandro García" es uno de los más buscados, pues así se llama el agresor de Eileen. Y en Facebook hay muchas coincidencias. Una cruel e irónica. En Facebook aparece un hombre con el mismo nombre que el agresor de Eileen y trabaja en su misma profesión y en su mismo canal. Una víctima fácil de lo que ha sucedido en estos dos días. Una víctima más.

La cuenta de Diego Alejandro García es la primera que aparece al realizar la búsqueda del caleño en la red social creada por Mark Zuckerberg. Aunque su nombre completo es diferente -Diego Alejandro García-, el parecido es suficiente para que los usuarios den por hecho que se trata del agresor -Alejandro Enrique García Manrique-.

Los comentarios agresivos no cesan, a pesar de que el actor bogotano intente responderle a los internautas que están confundiéndolo. De hecho, ha tenido que compartir algunas conversaciones que ha mantenido con algunos en donde le recriminan los actos que le ocurrieron a Eileen.

Las amenazas, insultos y mensajes llenos de odio han llenado tanto su perfil, que decidió pedir ayuda. Desafortunadamente solo azuzó los ánimos. Esto pasa mientras sus allegados intentan dar a conocer que no se trata de Alejandro Enrique García Manrique, pero no es suficiente: otros usuarios simplemente no se detienen a leer y siguen… respondiendo con odio.

Algo similar pasa con el periodista Gustavo Petró de Brasil, que tuvo que sufrir la violencia colombiana en redes. Y con Óscar de León, el salsero, confundido con el presentador que se equivocó en el chasco de Miss Universo 2015 protagonizado por Ariadna Gutiérrez.

