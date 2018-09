La presentadora ha dado de qué hablar últimamente con su participación en el programa mañanero 'Día a Día'. Sin embargo, para algunos de sus seguidores, el papel está representado en la pantalla chica no cumple con las expectativas que tenían al respecto e incluso algunos afirman que no se encuentra feliz en el canal. El feo gesto de Carolina Cruz en la celebración de 'Sábados Felices'.

Esta vez, en la celebración de los 46 años del programa humorístico 'Sábados Felices', la vallecaucana fue la conductora, junto a Diva Jessurum y Franklin Ramos. La celebración que fue privada ,con los colaboradores del canal, aunque fue tema de conversación en redes sociales. Por eso, la instantánea que compartió la presentadora de entretenimiento del noticiero dejó mucho qué pensar.

Aunque Carolina usualmente en sus publicaciones muestra su mejor faceta como mamá, amiga y esposa, esta vez fue la excepción. Muchos de sus seguidores afirmaron que se le nota el descontento, lo que es más que suficiente para afirmar que definitivamente no se encuentra feliz en donde esta.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar ya que el aspecto de la presentadora de 'Día a Día' se veía distante y apagado a comparación de sus acompañantes.

"Carolina cruz últimamente no se nota muy bien , en el programa Día a Día se viste mal y no se ve feliz", "Nunca había visto a Caro tan mal en una foto, ¿está enferma?", "Esa cara de tragedia que tiene Carolina Cruz es tenaz… Cómo si no se sintiera a gusto, y más en una celebración", "Caro se ve muy rara últimamente…", "Sinceramente no debería trabajar allá si no le gusta", escribieron algunos usuarios de la red social.