Elianis Garrido es una de las mujeres más polifacéticas de la farándula colombiana, ya que se desempeña como presentadora, actriz y bailarina. De esta manera, su presencia en uno de los eventos más importantes de la televisión colombiana no iba a pasar desapercibida, sobre todo por las 19 nominaciones que recibió la novela en la que participa, 'Sin tetas sí hay paraíso'. El polémico video de Elianis Garrido en la alfombra de TvyNovelas.

Junto a su novio, el cantante Anddy Caicedo, la actriz dio una entrevista para la famosa revista y sorprendió a más de uno con su look, pues dejó de lado el cabello rubio y ondulado con el que le da vida a 'Dayana, la demonia'. Esta vez fue mucho más fiel a su belleza natural, por lo que muchos no dudaron en comentar que esa es "la representación de una mujer de la Costa".

Para muchos, el cambio de color que le dio a su cabello hizo que se viera mucho mayor de lo que es y con la piel mucho más oscura de lo que estamos acostumbrados a ver en televisión.

Los comentarios con respecto al color de su piel hicieron que la polémica no tardara en llegar. Muchos afirmaron que ella es una barranquillera orgullosa de su origen y así lo ha expresado en varias entrevistas que le han realizado, mientras que otros afirman que se sobrepasó con la maquina de bronceo y lo que quiere hacer es aparentar.

"Quiere parecer morena", "Se ve muy rara, demasiado bronceada, se equivocaron esta vez con tu look, para otras ocasiones te veías mejor, además te ves muy rara con ese cabello", "Con lo hermosa que esa esta mujer y no entiendo por qué se ve tan rara", "Muy linda siempre lo he dicho, te mereces lo mejor, pero ese color de cabello para ti no me gusta", "Quiere parecer morena pero simplemente no le queda", "Te quemaste en la máquina bronceadora", escribieron algunos.