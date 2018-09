Por esta razón Jota Mario afirma que lo humillaron en el canal:

View this post on Instagram

De forma abusiva han querido romper la relación que hemos construido entre ustedes y nosotros por tantos años y con tanto cariño. Mientras borran el archivo audiovisual de lo que fue MBD en las redes, por miedo a ustedes cuelgan en todas partes fotos abrazándonos, acompañadas de frases falsas e hipócritas. No vamos a permitir que nos separen. Vamos a estar #SiempreUnidos. Los invito, con el cariño sincero de siempre, a que nos encontremos ya en mi canal. En en perfil encontrarán la dirección.