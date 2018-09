La inesperada sorpresa que le dieron a Jota Mario en final de Muy Buenos Días

La última emisión de Muy Buenos Días, como siempre, estuvo dirigido por Jota Mario quien de agradecimiento tuvo de invitados a los productores, para contar sus anécdotas durante su tiempo dentro del programa. Adriana Betancur hizo una pequeña intervención para presentar un inesperado regalo que tenía para el periodista, y aparece una llamada al exterior por medio de Skype. La inesperada sorpresa que le dieron a Jota Mario.

La compañera que conducía el momento inesperado le hizo una pequeña introducción diciendo que es una de las personas que más llamaron para aparecer en el mañanero, pero no se pudo debido a que vive en el exterior. Sin embargo, ella muchos saben que sigue siendo 'La reina de su corazón', haciendo referencia a Jota Mario.

En ese momento aparece Claudia Bahamón, el presentador mismo la presenta como una de las periodistas y compañeras que más admira, por eso le dice 'La reina de mi corazón'. En ese momento la opita saluda con lágrimas en los ojos y hace un rápido resumen de su trayectoria junto al hombre que por más de 16 años dirigió el mañanero.

Valencia le dice a la mujer que no lo haga llorar, sin embargo, mientras ella se seca las lágrimas le expresa que no es de tristeza, al contrario es un momento para agradecer.

"Más allá de todo el cariño que te tengo, fuiste tú la persona que todas las mañanas me diste las fuerza para aprender. Cuando yo llegue al canal no sabía nada, era una mujer super insegura, que evidentemente no había estudiado comunicación. Una arquitecta que llegó a presentar noticias y fuiste esa persona que me empezaste a dar tanto amor, tanto cariño y creíste en mi", confesó en medio de la llamada.