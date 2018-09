Laura Acuña alcanzó la fama gracias a su participación en el mañanero 'Muy Buenos Días' quien al lado de Jota Mario durante más de diez años se impuso como una de las mujeres más reconocidas de la televisión colombiana. La amistad de los dos presentadores no solo era durante el programa, así lo han demostrado con sus mensajes en redes sociales, por eso no es de extrañar que ella fuera una de las personas más importantes para despedir este ciclo del periodista. Así fue la despedida no oficial de 'Muy Buenos Días'.

En una historia de Instagram de la presentadora se puede ver como en un restaurante en la zona T, de Bogotá, se reunió nuevamente todo el elenco, luego de dejar pregrabados los últimos capítulos por orden del canal. Entre risas la mamá de Nicolás, y con un ambiente muy relajado, muestra a Jota Mario, su esposa y algunos de los productores riéndose por las impertinencias del presentador, demostrando la familia que han construido durante estos años en que el programa estuvo al aire.

En la segunda parte del video el director del programa aparece, con su particular y tierna personalidad, intentando grabar una historia de Instagram mientras sus compañeros le hacen señas de que la tecnología todavía es un tema que no logra manejar a la perfección pero aún así es tierno.

Así fue la despedida no oficial de 'Muy Buenos Días':

Jota Mario logró finalmente subir la historia que tanto trabajo le costo, como siempre dando los agradecimientos al restaurante Vapiano, por la invitación que le hicieron al elenco para despedirse y demostrar que hasta el último día disfrutaron con todo el elenco.

Sin duda es uno de los programas que nos solo le demostró a Colombia que las mañanas pueden ser divertidas acompañados de un buen elenco, sino que también, con el paso del tiempo, se convierten en familia.

Recordemos que…

Luego del nacimiento de su segundo hijo, Nicolás, razón por la que se encuentra en licencia de maternidad y motivo por el que no volvió al programa matinal 'Muy Buenos Días', la amistad entre los dos quedó demostrada una vez más en las redes sociales de Acuña.

Con una serie de fotografías publicadas en su Instagram, Laura mostró a Jota Mario tocando la guitarra para su pequeña Helena. Las imágenes las acompañó con el siguiente mensaje:

“Siempre me dices que Dios pone ángeles en nuestro camino , tú has sido uno de ellos en mi vida. Te amamos. Ya sabemos el secreto para enamorarlas a todas”, redactó Acuña.

Te mostramos en video: