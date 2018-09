Johanna Fadul es una de las mujeres de la farándula colombiana que cautivó la atención en redes sociales luego de que publicara una imagen que sembró la incógnita de si se encontraba nuevamente embarazada. Los rumores empezaron a crecer a tal punto que decidió aclararlo ella misma por el mismo medio. La contundente respuesta de Johanna Fadul ante las preguntas de su embarazo.

En una de sus historias de Instagram la actriz que interpretó a 'Daniela', en 'Sin tetas sí hay paraíso', escribió un mensaje que aclaro el rumor, y además recordó a sus hijas.

"Mis amores no, no, no estoy embarazada… lean lo que escribo cuando publicó una foto. Para los que no saben hace casi tres años con mi esposo Juan Sebastián perdimos nuestras hijas, que eran 'gemelitas' Antonella y Anabella. No tenemos hijos aquí en la tierra, pero sí dos ángeles en el cielo", escribió.