Farina Pao Paucar Franco, más conocida como 'Farina', alcanzó la fama luego de ser una de las ganadoras del Factor X Colombia. Su carrera como solista se ha estado conformado desde hace más de siete años, sin embargo, en redes sociales no se ha quedado atrás, pues no deja de sorprender a sus seguidores con su polémica forma de vestir. El nuevo estilo de Farina que sorprende en redes.

Esta vez apareció con un top y ropa íntima blanca, un short de color naranja, sosteniéndose de una pared con graffitis, dio mucho que decir, pues para muchos la artista es de un estilo muy urbano, definitivamente se equivocó con ese atuendo.

"Los tiempos cambiaron. Contando los días para superarte junto a mikywoodz", escribió en la descripción de la publicación.

El nuevo estilo de Farina que sorprende en redes:

Los comentarios no tardaron en llegar, pues así como algunos la halagaban por su belleza, otros no dudaron en decirle que definitivamente no va con su personalidad y lo que últimamente estaba reflejando en sus redes sociales.

"Linda soy diseñadora te puedo hacer la ropa que quieras", "¿Por qué siempre tienen que mostrar los calzones?, alguien que me explique", "No te queda esas dos colitas, linda", "Favoritos 2 estilos únicos", "Se ve horrible que se baje el short para mostrar lo que trae debajo", "los mismos que critican con los mismos que quieren ser como ella y no pueden", escribieron algunos de los internautas.

Recordemos que…

La última vez que la paisa revolucionó las redes sociales fue con su cambio de look en el que deja de lado su larga cabellera, totalmente negra, para darle un toque más juvenil con un balayage con un tono blanco.

Su drástico cambio de color en su cabello dividió las opiniones entre sus seguidores, pues algunos la llenaron de halagos, mientras que otros rechazaban contundentemente la decisión.

“Te vez hermosa, me gusta como se ve”, “Qué hermoso color de cabello”, “Muy hermosa”,, “ Lo tenía mejor antes”, “¿Qué fue lo que se hizo?”, fueron algunos de los comentarios.

Te mostramos en video: