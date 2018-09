Es más que claro que Carolina Soto es amante de las redes sociales. No duda en compartir con sus seguidores su día a día, lo que hace que ellos tengan un lugar importante. Sin embargo, en su última publicación, donde muestra el detrás de cámaras de la reciente sesión fotográfica de su hija, recién nacida, Violetta los comentarios no tuvieron la reacción que la presentadora esperaba. Las críticas a Carolina Soto por la nueva sesión de fotos de su hija.

Aunque la bebé ha cautivado las redes sociales con su ternura y belleza, esta vez ella no fue la protagonista. Al parecer para la caleña es muy importante que su hija se relacione con su hermano mayor y, por supuesto, con su mascota, Praga. Todos uniformados de un solo estampado, esta vez camisas de color rosado y blanco, con el fin de dejar retratado el desarrollo de la bebé desde su nacimiento.

El video que compartió en su Instagram oficial, donde se ve como la mamá intenta que su hijo mayor interactúe con su hermana, la mascota no hace más que quedarse al lado de ella mirando hacia los lados, pero para sus seguidores el hecho de que el animal se encuentre tan cerca de ella prendió las alarmas dejando una ola de críticas en la publicación.

Las críticas a Carolina Soto por la nueva sesión de fotos de su hija:

A pesar que Carolina hace énfasis en lo juiciosa que es su mascota, la polémica de sus seguidores comenzó precisamente porque ellos consideran peligroso el hecho de poner a una recién nacida tan cerca de un perro, por lo que según aclaran pueden atacar o tener bacterias. Mientras otros argumentan que es más juiciosa que Valentino.

"Con todo respeto, pero no veo nada bien que un animal este en la cama, animal es animal, así sea súper higénico, ese no es su lugar", "En Estados Unidos un perro como ese le mordió la cabeza a un niño, ten cuidado", "Con tan solo días de nacida no es bueno que esté expuesta frente al animal, por mas que sea ellos tienen infecciones", "Praga es la mejor, es más juiciosa que Valentino", " Praga es muy tranquila, como me gusta", escribieron algunos de sus seguidores.