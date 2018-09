Carolina Cruz respondió a quienes dicen que no está feliz en 'Día a Día':

• Ayer fue un día maravilloso, celebré 10 años de amor del bueno al lado de @lincpal , empecé una nueva etapa en mi vida laboral formando parte de una familia a la que adoro @caracoltv @diaadiacaracoltv gracias por dejarme volver a las pantallas y a un formato que ya había chuleado supuestamente, pero es un proyecto tan INCREÍBLE…que me fue imposible decir que no. Al terminar mi día me senté a leer cada mensaje en mis redes sociales y solo puedo decir GRACIAS, no solo a ustedes, también a los amigos y familiares que se tomaron un minuto para escribirme, desearme suerte y estar pendientes de mi. Gracias @apuntesdecata @monyrodriguezoficial y @caritosotooficial por ser unas compañeras excepcionales, ya te estamos esperando mi Caro y a Violetta también 🌸 Gracias @tatianazuluagal por no soltarme nunca 💜 Para muchos es rico verme de nuevo, para otros seguramente no, y de eso se trata la vida de crecer profesionalmente y entender que vinimos a este mundo a ser felices haciendo lo que nos gusta y apasiona. Al final veo este vídeo y entiendo que TODO, absolutamente TODO, vale la pena. TE AMO HIJO MIO❤️ Nos vemos de nuevo a las 8:30am en @diaadiacaracoltv @caracoltv

