Mabel Cartagena es una de las influenciadoras más reconocidas de la farándula colombiana, aunque la conocemos desde su trabajo en la televisión como presentadora actualmente, y en paralelo a su vida como ama de casa, tiene su propio canal en YouTube y una cuenta de Instagram con casi más de un millón de seguidores, donde comparte sus tips de maquillaje y su día a día. Mabel Cartagena rompe silencio y cuenta su problema con los anticonceptivos.

Esta vez compartió con sus seguidores, por medio de unas historias de Instagram, que desde hace un mes dejó de consumir sus anticonceptivos hormonales y aunque confiesa que ha sido un mes de altibajos ha sido más positivo que negativo, donde han pasado muchas cosas en su vida física y emocional.

"La verdad no existe ninguna posibilidad de que me vuelva a cuidar con algún método hormonal, estoy en contra y son mis enemigos íntimos, me siento 80% recuperada de la secuela (el ataque de pánico que le dio hace algunos meses), la cuestión es que sigo en recuperación y me apoyo en algunas de ustedes y mis amigas".